ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات الإيطالية إلى السوق الليبي العام الماضي

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كشفت السفارة الإيطالية في ليبيا عن الارتفاع الملحوظ الذي تم تسجيله في حجم الصادرات الإيطالية إلى السوق الليبي خلال عام 2024.

وقالت السفارة عبر حسابها بموقع "اكس" إن حجم الصادرات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 27ر2 مليار يورو(49ر2 مليار دولار) أي زيادة بنسبة 2ر34% في مؤشر واضح على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الليبية"وال".

وأوضحت السفارة أن الصادرات توزعت على خمسة قطاعات رئيسية، إذ شكلت الآلات والمعدات الصناعية بنسبة 3ر19% من إجمالي الصادرات.

بينما استحوذت الصناعات الغذائية الزراعية على نسبة 19%، وجاء قطاع الأثاث والتجهيزات الداخلية في الصدارة بنسبة 4ر43%، تلاه قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 2ر32.

وفي حين استحوذ القطاع الطبي على حصة هي الأعلى بلغت 7ر44%، ما يعكس تنوع الصادرات الإيطالية وتلبيتها للاحتياجات الحيوية في السوق الليبي.

وأشارت السفارة إلى أن هذا النمو يعكس الثقة المتبادلة بين الشريكين، ويؤكد على تنامي فرص التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين في ظل توجه مشترك نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا.