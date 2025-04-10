قفزت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 60 جنيها، ليصل سعر عيار 21 -الأكثر مبيعا في مصر- إلى 4470 جنيها، بدلا من 4410 جنيهات، خلال تعاملات أمس، وفق موقع آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وصعد سعر جرام عيار 24 مسجلا 5109 جنيهات، مقابل 5040 جنيها، و"عيار 18" مسجلا 3832 جنيها، مقابل 3780 جنيها.

وكسب سعر الجنيه الذهب 480 جنيها، ليصل إلى 35760 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

وعالميا، ارتفع الذهب بنحو 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الخميس، مع تدفق المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن، ما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية المشتعلة بالفعل، رغم التجميد المؤقت للرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يومًا.

وصعدت أسعار المعاملات الفورية للمعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم، بنسبة 1.01% مسجلة 3115 دولار للأوقية، فيما قفزت أسعار العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.56% لتصل إلى مستوى 3128 دولارا للأوقية.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى شركة "ماركس في تصريحات صحفية: «إذا دخلنا في فترة تباطؤ اقتصادي، وهو السيناريو الأساسي لدينا، فإننا نعتقد أن أسعار الفائدة ستتجه في النهاية نحو الانخفاض، مما سيدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، خصوصًا في ظل استمرار المخاوف من التضخم خلال معظم فترات العام نتيجة تأثيرات الرسوم الجمركية»، متوقعا أن يصل الذهب إلى 3200 دولار قبل نهاية الشهر الجاري.

وارتفع أسعار الذهب، الذي يُعد وسيلة تحوط ضد عدم اليقين العالمي والتضخم، بأكثر من 18% منذ بداية العام الجاري، مدفوعًا في الأساس بخطط ترامب الجمركية، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، وزيادة الاستثمارات في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.