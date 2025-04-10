سوريا تدين إسرائيل لتحويلها مجاري الأنهار وتثبيت وجودها العسكري في الجنوب

اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، كيان الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع ممارساته العدوانية لتشمل تهديد الأمن المائي لسوريا ودول الجوار، وذلك من خلال «السيطرة على الموارد المائية في جنوب البلاد وتحويل مجاري الأنهار من منابعها في جبل الشيخ، والمسطحات المائية في المنطقة الجنوبية».

وقال خلال كلمته بمجلس الأمن، مساء الخميس، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لم تقتصر على التوغل العسكري، بل امتدت لتهديد الأمن المائي والغذائي في سوريا، مؤكدا أن كيان الاحتلال يواصل «ممارساته الاستفزازية» ضد سوريا وشعبها من خلال «تثبيت نقاط عسكرية وقواعد لقواته في المناطق التي توغل فيها»، بالإضافة إلى «الترويج لتنظيم جولات سياحية للمستوطنين في المناطق التي توغل فيها».

وأكد أن تلك الممارسات تكشف زيف ادعاءات الاحتلال بأن توغله مؤقت ومحدود ويفضح نواياه العدوانية التوسعية.

وجدد إدانة سوريا الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية والتصريحات الاستفزازية السافرة الصادرة عن مسئولي الاحتلال، المطالبة بما أسمته «نزع سلاح الدولة السورية في محافظات الجنوب».

وطالب مجلس الأمن، بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية والتحرك الفوري والحازم لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها المستمر على الأراضي السورية، والانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام الكامل ببنود اتفاق فصل القوات لعام 1974.



