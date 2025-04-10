فيراري تدرس إعادة ناقل الحركة اليدوي إلى سياراتها

على مدى سنوات ظلت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة فيراري ترفض وجود نظام الدواسات الثلاث في سياراتها إلى أن ألغت ناقل الحركة اليدوي عام ٢٠١٢ بحجة تحسين الأداء بشكل جذري.

لكن جيانماريا فولجنزي، كبير مديري تطوير المنتجات في فيراري ، قال إن ناقل الحركة اليدوي قد يعود، مضيفا في تصريحات لمجلة كارسيلز الأسترالية: "لقد وصلنا إلى أقصى حدود الأداء في سياراتنا".

وأضاف فولجنزي إن الأهم من بلوغ أقصى أداء للسيارات، هو أن السيارات الرياضية الحديثة تدفع بسائقيها إلى أقصى حدود أدائهم.

وقال "بالنسبة للسائق العادي، عليه أن يدعم نفسه جسديًا لهذا النوع من التسارع، ومن حيث عضلات وعظام رقبته، فإن الأمر ليس سهلًا للقيادة لفترات طويلة"، وهو ما يعني أن السائقين سيحتاجون إلى الخضوع لتدريبات على غرار فورمولا 1 لتحمل قوى التسارع في السيارات القوية ذات ناقل الحركة الآلي لفترات طويلة.

وتابع المسؤول في فيراري " لا أعتقد أن جميع عملائنا يرغبون في التدرب كل صباح لمجرد قيادة سياراتنا".

وأشار فلوجنزي إلى أن فيراري تستعد لدراسة إعادة ناقل الحركة اليدوي، ليس فقط في طرزها الحالية، وإنما من المتوقع استخدام نظام الدواسات الثلاث (الوقود والمكبح وناقل الحركة) في الأجيال الجديدة من سيارتها آيكونا.

وبحسب فلوجنزي فإن فيراري ستحتاج إلى الحد بطريقة مصطنعة من قوة المحرك، وإلا سيحتاج عملاؤنا إلى "ساق كبيرة للغاية" لتشغيل الدواسة الثقيلة.

كما أكد فولجنزي أن العملاء قدموا بالفعل طلبات لإعادة الناقل اليدوي إلى سياراتها التي تحمل شعار الحصان الأسود.

وبالإضافة إلى عملاء فيراري، قال أحدث سائقي سياراتها لويس هاميلتون عن أمله في إعادة إحياء السيارة إف 40 ومن الأفضل تغيير اسمها إلى إف 44 لتمثيل رقمه في السباقات.