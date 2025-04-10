تركيا وإسرائيل تجريان مباحثات لتجنب الصراع العرضي في سوريا

قال مسئول تركي، اليوم الخميس، إن تركيا وإسرائيل أجريا مباحثات فنية بهدف منع اندلاع صراع بين قوات الدولتين في سوريا.

وأكد مسئول بوزارة الدفاع دون الإفصاح عن هويته ضمن سياسة تتعلق بمناقشة القضية، أن أول مناقشات أجريت في أذربيجان أمس الأربعاء لوضع آلية خفض تصعيد لمنع الحوادث غير المرغوب فيها في سوريا.

وأضاف: "سوف يستمر العمل لوضع آلية منع وقوع صراع".

وكانت وزارة الخارجية السورية، قد قالت إن المروحيات الإسرائيلية ضربت قاعدة جوية سورية، ويتردد أن تركيا كانت تأمل في استخدام القاعدة لتوسيع نفوذها.

وقال مسئول بوزارة الدفاع، إن التقييمات جارية لإنشاء قاعدة من أجل التدريب التركي - السوري المشترك، مضيفا أن مثل هذه الأنشطة تتبع القانون الدولي" بدون استهداف دول ثالثة".