أسوشيتد برس: تساؤلات حول المسئولية عن قتل أسرى حرب من أوكرانيا إثر ظهور مقطعي فيديو روسي وأوكراني

أظهر مقطعا فيديو أحدهما روسي والآخر أوكراني، قصتين مختلفتين عن أحداث في حرب روسيا على أوكرانيا، في أحدهما، يظهر الأسرى وهم على قيد الحياة وفي الآخر يموتون.

وحصلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، على مقطع فيديو تم تسجيله بواسطة طائرة مسيرة أوكرانية يظهر جنودا يحملون شارات الجيش الروسي وهم يقتلون جنودا أوكرانيين كانوا استسلموا لهم، كما عثرت الوكالة على مقطع فيديو ثان تم تسجيله بواسطة طائرة مسيرة روسية، يوثق نفس الحادثة ويكشف كيف تحاول موسكو تقديم روايتها عنها.

ويظهر المقطعان، بعد تحليلهما معا قصة أكبر في وقت حاسم من الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، وتتزايد الأدلة على الفظائع المزعومة، وفرص المساءلة معرضة للخطر.

وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التوصل إلى اتفاق سلام مرددا روايات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرجل نفسه الذي يريد ممثلو الادعاء في جرائم الحرب رؤيته بالمحكمة.

وتم التقاط مقطع الفيديو الأوكراني، بواسطة اللواء 128 الأوكراني فيما تبقى من قرية بياتيختكي جنوبي أوكرانيا في 13 مارس الماضي، وفقا لمسئولين عسكريين من دولة أوروبية شاركت السلطات الأوكرانية الفيديو معها.

وحصلت وكالة "أسوشيتد برس"، على مقطع الفيديو من المسئولين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم؛ لأنهم ليسوا مخولين بنشره.

ويظهر الفيديو الأوكرانيين الأربعة الذين استسلموا مستلقين على الأرض ووجوههم للأسفل، وبعد أن تم تفتيشهم يتجه أحد الروس نحو الأسرى، ويرفع مسدسه ويبدأ في إطلاق النار، ويطلق جندي آخر النار أيضا، ثم يضطر إلى إعادة تعبئة سلاحه، وينضم روسي ثالث، ويطلق رصاصتين على الأقل من مسافة قريبة، ثم يقوم الجندي الذي أعاد تعبئة سلاحه بقتل الأربعة أسرى، مطلقا النار على كل واحد منهم بشكل ممنهج.

وعثرت وكالة "أسوشيتد برس" على مقطع الفيديو الذي التقطته طائرة مسيرة روسية في بياتيختكي في نفس اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي الموالية للكرملين.

وتصاحب مقطع الفيديو موسيقى مخيفة تنذر بالسوء، ويظهر 3 جنود روس وهم يجبرون الجنود الأوكرانيين المستسلمين على الخروج من منزل مدمر تحت تهديد السلاح، لكن المقطع ينتهي عند مشهد يظهر الجنود الأوكرانيين مستلقين على الأرض وهم لا يزالون على قيد الحياة.

وقال اللواء 128 الأوكراني، إنه لا يستطيع التعليق لأن الوفيات قيد التحقيق باعتبارها جريمة حرب مشتبه بها.

وأكدت وكالة الأمن الداخلي الأوكرانية، أنها فتحت تحقيقا.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية لطلبات التعليق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول معاملة روسيا لأسرى الحرب الأوكرانيين، إن روسيا تعامل القوات الأوكرانية التي تستسلم وفقا للقانون الدولي ولا تشجع على قتل أسرى الحرب.

وذكر تقرير لوزارة الخارجية الروسية، في مارس الماضي، أن الجنود الأوكرانيين يقتلون أسرى الحرب الروس بشكل ممنهج، ولم يقدم التقرير أي أرقام إجمالية.

وقال رولو كولينز من "مركز مرونة المعلومات" في لندن، وهي منظمة متخصصة في التحقيقات البصرية وراجع مقطع الفيديو الأوكراني بناء على طلب وكالة أسوشيتد برس: "من بين جميع عمليات الإعدام التي شاهدناها منذ أواخر عام 2023، تعد هذه واحدة من أوضح الحالات".

وأضاف كولينز: "تقييمنا هو أن هذه ليست عملية قتل عادية في سياق المعركة، بل عملية غير قانونية".

وسحبت إدارة ترامب دعمها لجهود دولية لإنشاء محكمة خاصة؛ للتحقيق مع القادة الروس بشأن العدوان في أوكرانيا، وفرضت عقوبات على الموظفين الرئيسيين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين.

وأضعف خفض المساعدات الخارجية الأمريكية جهود المنظمات التي تجمع الأدلة وتعمل مع السلطات الأوكرانية لبناء قضايا قانونية قوية، كما تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان العفو عن المسئولين الروس جزءا من اتفاق سلام بوساطة الولايات المتحدة.

وقال السفير الأمريكي المتجول السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب، إن غياب الدعم الأمريكي سيقلل من آمال الملاحقات القضائية.