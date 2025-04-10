قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إنه وبعد مرور عام ونصف من الحرب، لا تزال حماس تسيطر على غزة، ورغم الدمار الهائل الذي لحق بالمنطقة، لا تزال الحركة تحافظ على آليات الحكم.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال بعد حوالي شهر من تجدد العدوان، يتبع سياسة غامضة ولم يعد يصرح بما يفعله في غزة الآن، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "يزعم الجيش أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة هدف المستوى السياسي، وهو الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن".

ووصفت الصحيفة "سياسة الغموض" بـ"مريحة للغاية للمستوى السياسي، وخاصة محور (بينامين) نتنياهو- (يسرائيل) كاتس".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا يسمح لدوائر اليمين بالاسترخاء على الأريكة والتفكير في أن الجيش الإسرائيلي يكسر عظام حماس مرة أخرى، وأن يعود بن غفير إلى الحكومة على هذا الأساس، وأن يتوقف بتسلئيل سموتريتش عن التهديد بالاستقالة".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه فيما يتعلق بحجم القوة العاملة في غزة، فإن هناك فرقة صغيرة، أي ما يقرب من ربع الحجم المتوسط لفرقة في المناورة التي جرت في بداية العام الماضي، كذلك لا توجد اشتباكات تُذكر في العملية الحالية لأنها محدودة وجزئية.

• سياسة إخفاء الضباط والجنود

وتحرص إسرائيل خلال العدوان المتواصل على غزة على اتباع سياسة عدم إظهار وجوه الجنود والضباط خوفاً من مذكرات الاعتقال الدولية بسبب ما يفعلوه في غزة.

وقال مسئول عسكري كبير في رفح، إن "حجم الدمار في غزة لا يمكن وصفه. هذا ليس مبنى تم هدمه، ولا شارع تم تدميره. ولكن أكثر من ذلك، مساحات كاملة مسحها الجيش فوق الأرض وتحتها".

• تعميق توسع الاحتلال

علاوة على ذلك، استولى جيش الاحتلال على ما يقرب من 30 في المائة من أراضي قطاع غزة. وفي شمال قطاع غزة، عزز الاحتلال قبضته على المنطقة حتى عمق 2 كيلومتر من خط الحدود، بحسب الصحيفة، مرجحة أن يواصل الاحتلال تقدمه جنوب خط الحدود خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أنه بالاتجاه إلى الشرق، ازداد سمك المحيط وتوسع إلى عمق يزيد على كيلومتر واحد، وفي بعض الأماكن تجاوز بالفعل 1.5 كيلومتر. احتلت العودة إلى جزء من محور نتساريم مساحة واسعة في منتصف الشريط.

وفي جنوب قطاع غزة، استكملت الفرقة 36 خلال الساعات الأخيرة عملية السيطرة على "محور موراج" الذي سيربط جزئه الجنوبي الغربي بمحور فيلادلفيا. وبحسب "معاريف"، سيؤدي هذا إلى إنشاء منطقة عازلة جنوبية واسعة للغاية.