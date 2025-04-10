حسام غويبة ينتقد مدرب ولاعبي المصري بعد الخروج من الكونفدرالية

أبدى حسام غويبة، اللاعب السابق في صفوف النادي المصري البورسعيدي، حزنه الشديد لخروج فريقه السابق من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد فريق سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، وذلك بعد أن خسر المصري بثنائية نظيفة في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما في تنزانيا ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وأوضح حسام غويبة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ملعب البلد» مراد على قناة «صدى البلد»، أن المدير الفني للفريق، أنيس بوجلبان، يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الهزيمة، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لم يتمكنوا من تقديم الأداء المطلوب منهم في المباراة الحاسمة أمام فريق سيمبا التنزاني.

وأشار حسام غويبة إلى أن المدير الفني أنيس بوجلبان تأخر بشكل ملحوظ في إجراء التغييرات خلال مجريات مباراة سيمبا، وهو ما أثر سلبًا على أداء الفريق.

كما أكد غويبة أن اللاعب صلاح محسن تعرض للظلم في مباراة اليوم بسبب طريقة اللعب التي اعتمد عليها الجهاز الفني للفريق، والتي لم تساعده على إظهار قدراته وإمكانياته بالشكل الأمثل. وقد عبر غويبة عن اعتقاده بأن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في النهاية في خروج المصري من البطولة القارية.