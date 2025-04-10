وكيل أوقاف الغربية: لن نمكن أحدا من صعود المنبر دون تصريح رسمي

شدد الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، على حظر صعود أي شخص غير مصرح له بالخطابة إلى منابر المساجد أو أداء الدروس والندوات، وذلك خلال اجتماعه بمديري إدارات الأوقاف بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد عبد الغني صوله، مدير الدعوة، والشيخ عطا بسيوني مدير شئون الإدارات.

وطالب العيسوي ببذل المزيد من الجهد خدمة لديننا ووطننا، مشيرا إلى أن العمل والتفاني هو أساس التقدم وتنظيم العمل وفق أهداف ورؤى واضحة ينتج عملًا متميزًا ومؤثرًا يؤتي ثماره، وأن مراعاة حرمة المساجد وقدسيتها ونظافتها من أهم أولوياتنا.

وتابع: "واجب علينا أن نبذل كل جهد واجتهاد في سبيل خدمة بيوت الله عز وجل والحرص على نظافتها وضرورة الاهتمام بها مبنى ومعنى".

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية، وفي مقدمتها خطبة الجمعة مع الاهتمام بالموضوع والوقت والدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات، وقوافل الواعظات وحلقات التحفيظ، حتى يتبوأ المسجد دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد.

وأكد العيسوي، عدم تمكين أحد من غير المصرح لهم من وزارة الأوقاف بصعود المنبر أو أداء الدروس والقوافل والندوات وغير ذلك، إضافة إلى متابعة النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد، وخصوصًا أسطح المساجد وإزالة المخلفات الموجودة عليها، وكذلك إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري، ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيًّا.