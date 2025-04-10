الولايات المتحدة تتفاوض على اتفاق يمنح السفن الأمريكية أولوية المرور في قناة بنما

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال زيارة إلى بنما يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وبنما تعملان على اتفاق يمنح سفن البحرية الأمريكية حق المرور المجاني والأولوية عبر قناة بنما.

وقال وزير قناة بنما، خوسيه رامون إيكازا، إنه بينما لا يمكن لبلاده قانونيا منح حقوق مرور خاصة لأي دولة، يناقش البلدان آلية "تعويض عن الخدمات".

وتأتي هذه المحادثات في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص ما ترى أنه تأثير صيني متزايد في القناة، وهو ما تنفيه بنما. وصرح ترامب مرارا بأن الممر المائي يجب أن يعود إلى السيطرة الأمريكية.

وقال هيجسيث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الأمن العام البنمي فرانك أبريجو إن الولايات المتحدة عازمة على تأمين قناة بنما ضد "التأثير الضار للصين".

وعندما سئل من قبل أحد الصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة تعترف بسيادة بنما على القناة، قال هيجسيث إن واشنطن ترحب بفرصة زيادة الوجود العسكري في البلاد جنبا إلى جنب مع القوات البنمية للمساعدة في تأمين سيادة القناة.

وأضاف: "نفهم بالتأكيد أن قناة بنما في بنما. حماية سيادة بنما من التأثيرات الضارة أمر مهم، ولذا عندما يقول الرئيس ترامب إننا نسترد قناة بنما من التأثير الصيني، فإن ذلك ينطوي على شراكة بين الولايات المتحدة وبنما".

كما اتفقت الحكومتان على تعزيز التعاون العسكري، وفقا لما ذكره الوزيران.

وتم شق قناة بنما بواسطة الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين، لكن السيادة على منطقة القناة أعيدت بالكامل إلى بنما في نهاية عام 1999.





