تباطؤ التضخم في أمريكا بأكثر من التوقعات خلال مارس الماضي

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أميريكا بنحو 2.4% الشهر الماضي

تباطأ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال شهر مارس الماضي، وهي بيانات تصدر في وقت تأزمت فيه التوترات التجارية، واشتعلت المخاوف من زيادة الأسعار.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميريكا بنحو 2.4% الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 2.8% في فبراير الماضي، ومقابل توقعات بـ2.5%.

وعلى أساس شهري، انكمش التضخم في أميريكا 0.1%، بعكس التوقعات بأن يرتفع 0.1%.

أما التضخم الأساسي، فقد ارتفع 2.8% على أساس سنوي في مارس الماضي، وهي أيضاً وتيرة أقل من التي توقعها المحللون بأن يرتفع 3%، ومقارنة بـ3.1% في الشهر السابق له.

ويعد نمو التضخم الأساسي في أميريكا الشهر الماضي، هو أقل وتيرة مسجلة منذ مارس2021.

فيما ارتفع التضخم الأساسي 0.1% على أساس شهري بأقل بنحو 0.1% من مستويات الشهر السابق له.

وساعد تراجع أسعار الطاقة في كبح التضخم، وسط تراجع أسعار الجازولين 6.3%، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار الطاقة الأوسع نطاقاً بنحو 2.4%.

على الجانب الآخر، قفزت أسعار الغذاء 0.4% على أساس شهري، وارتفعت أسعار البيض بنحو 5.9%، وبنحو 60.4% عن المستويات المسجلة قبل عام.