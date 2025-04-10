وفاة ليو بينهاكر المدرب الأسبق لريال مدريد ومنتخب هولندا

توفي الهولندي ليو بينهاكر، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن عمر 82 عاما، اليوم الخميس.

وتولى بينهاكر القيادة الفنية للعديد من الأندية الأوروبية البارزة خلال مسيرته التدريبية، والتي كان من بينها فريقا أياكس أمستردام وفينورد الهولنديان، اللذان حقق معهما عددا من الألقاب.

وشغل بينهاكر منصب المدير الفني لريال مدريد لما يقرب من أربعة مواسم، بدءا من عام 1986 حتى عام 1989، ثم من نوفمبر1991 إلى عام 1992، وتوج بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني مع الفريق الملكي.

وكتب العملاق الإسباني في بيان: "يتقدم ريال مدريد بخالص تعازيه ومواساته لعائلة بينهاكر وأنديته وجميع أحبائه".

ولم يحقق بينهاكر النجاح المنتظر، حينما تم تعيينه مديرا فنيا لمنتخب هولندا في كأس العالم عام 1990 بإيطاليا، كما تولى تدريب منتخب ترينيداد وتوباجو، في مونديال 2006 بألمانيا.

ولم يتمكن بينهاكر من تحقيق الفوز في جميع لقاءاته السبعة التي خاضها في كأس العالم، ففي عام 1990 تعادلت هولندا في جميع لقاءاتها بمرحلة المجموعات ثم خسرت 1 / 2 في دور الـ16 أمام منتخب ألمانيا الغربية إنذاك، الذي شق طريقه نحو التتويج باللقب آنذاك.

وفي كأس العالم 2006، قاد بينهاكر منتخب ترينداد وتوباجو، للحصول على نقطة التعادل حينما تعادل سلبيا مع منتخب السويد في ظهوره الأول بالمونديال، ثم خسر صفر / 2 أمام كل من إنجلترا وباراجواي في المسابقة العالمية.