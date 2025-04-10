ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان إلى 221 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي شهير في الدومنيكان إلى 221 شخصا، وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن مزيد من الجثث تحت الأنقاض، بينما شهدت البلاد اليوم الخميس مراسم تأبين نجم في عالم موسيقى الميرينجي وآخرين لقوا حتفهم في الحادث.

وتدفق المعزون الذين ارتدوا الأسود والأبيض إلى المسرح الوطني في سانتو دومينجو، حيث كان جثمان المغني الشهير روبي بيريز مسجى داخل نعش مغلق.

وكان بيريز يحيي حفلا على خشبة المسرح في نادي جيت سيت في وقت مبكر من صباح أمس الأول الثلاثاء عندما وقعت الكارثة.

ووصل الرئيس لويس أبي نادر والسيدة الأولى راكيل أربج إلى المسرح ووقفا بجوار نعش بيريز لعدة دقائق.

وانهار بعض المعزين من شدة البكاء بينما كان يتم تشغيل تسجيل لبيريز وهو يؤدي النشيد الوطني.

وقال خوان مانويل مينديز، مدير مركز عمليات الطوارئ "لقد تمكنا تقريبا من تمشيط موقع الحادث"، مضيفا أن الفرق تركز الآن على مساحة صغيرة أخيرة من الأنقاض.