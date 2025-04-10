ارتفاع حاد في مؤشرات الأسهم الآسيوية مدفوعة بتجميد ترامب للرسوم الجمركية

شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعا حادا في تداولات صباح اليوم الخميس، حيث قفز المؤشر الياباني بأكثر من 2000 نقطة فور افتتاح بورصة طوكيو، وذلك بعد ترحيب المستثمرين بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها.

وكان محللون قد توقعوا انتعاش الأسواق الإقليمية، خاصة بعد أن سجلت الأسهم الأمريكية أحد أفضل أيامها في التاريخ يوم الأربعاء، وسط تفاؤل واسع في وول ستريت بأن ترامب سيخفف من حدة الرسوم الجمركية.

وفي تداولات الخميس الصباحية، قفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 8ر8% ليصل إلى 86ر34510 نقطة، وارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1ر5% ليبلغ 7748 نقطة، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2ر5% إلى 80ر2412 نقطة.

ووصف ستيفن إينس، الشريك الإداري في شركة "إس بي آي" لإدارة الأصول، رد فعل السوق بأنه انتقال "من الخوف إلى النشوة".

وقال: "لقد أصبح الوضع الآن تحت السيطرة، خاصة مع تراجع التوقعات بانكماش عالمي، ومع ارتياح كبير لدى مصدري آسيا"، في إشارة إلى الرسوم المفروضة على الصين التي أبقى عليها ترامب.

وفي وول ستريت، قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5ر9%، وهي نسبة تعادل أداء جيدا للسوق في عام كامل. وكان المؤشر شهد تراجعا في وقت سابق من اليوم ذاته بسبب مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى ركود اقتصادي عالمي.