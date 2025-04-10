كرواتيا تحتج على طرد صربيا لمواطنيها ضمن حملة إجراءات صارمة

احتجت كرواتيا، اليوم الخميس، على سلسلة من عمليات طرد لمواطنيها من صربيا، حيث تواجه حكومة الرئيس الشعبوي ألكسندر فوتشيتش مظاهرات واسعة مناهضة للفساد هزت قبضته المحكمة على السلطة.

وكان قد تم طرد عشرات المواطنين الأجانب، من بينهم 15 كرواتيا، من صربيا خلال الأشهر القليلة الماضية أو تم حظر دخولهم للبلاد، بزعم أنهم يشكلون خطرا أمنيا على هذه الدولة الواقعة في البلقان.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، في العاصمة زغرب، إن كرواتيا أرسلت مذكرة احتجاج إلى بلجراد وأبلغت الاتحاد الأوروبي بشأن عمليات الطرد. وأضاف أن تصرفات صربيا "غير مقبولة".

وأوضح بلينكوفيتش خلال جلسة للحكومة : "نحن نطالب السلطات الصربية بتقديم تفسير، وكرواتيا تدين هذا السلوك".

ولم يصدر أي رد فوري من جانب بلجراد، في حين من المقرر تنظيم مظاهرة احتجاجية في وقت لاحق من اليوم الخميس في بلجراد، تنديدا بطرد المواطنين الكروات وغيرهم من الأجانب المنتقدين للحكومة الصربية.

وقد صعدت حكومة فوتشيتش، التي تتجه بشكل متزايد نحو السلطوية، من ضغوطها على المنتقدين ووسائل الإعلام المستقلة، في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لاحتواء مظاهرات مستمرة منذ أشهر ضد الفساد، أشعل شرارتها انهيار مظلة خرسانية في محطة قطار شمال صربيا في الأول من نوفمبر، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا.