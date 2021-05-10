شهدت عزبة شيم التابعة لقرية طنبارة بمركز المحلة الكبرى، جريمة قتل لطفلة رضيعة خنقا، لسرقة قيراطها الذهبى و20 جنيها.

تلقى هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمقتل الرضيعة (حبيبة سامى)، على يد مجهولين وشروعهم فى قتل الأم خنقا.

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى موقع الحادث وتبين من خلال سؤال الأم المجنى عليها (رضا محمد) قالت إنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت بمجهولين يخنقون طفلتها وسرقة مبلغ مالى وقيراطها الذهبى، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الفطار، وعندما استغاثت حاولوا قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفروا هاربين.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين من خلال الكشف عن كاميرات المراقبة بالمنطقة للتعرف على هويتهم، كما تم نقل الأم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.