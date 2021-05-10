الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب كميات من الوقود والأدوية إلى سوريا

ضبطت وحدات الجيش اللبناني كميات من البنزين والمازوت والطحين والأدوية معدة للتهريب إلى سوريا، وأوقفت سبعة لبنانيين وخمسة سوريين في شرق وشمال البلاد.



وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم الاثنين، إنه خلال اليومين الماضيين ضبطت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال ست آليات وثلاث دراجات نارية جميعها محملة بزهاء 3200 لتر من مادة البنزين، و1500 لتر من مادة المازوت، و320 كيسا من الطحين، وكمية من الأدوية المعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.



ووفق البيان، سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



يذكر أن وحدات من الجيش اللبناني تقوم بشكل شبه يومي بضبط كميات من المواد المعدة للتهريب إلى سورية وخاصةً مادتي المازوت والبنزين، وتوقف المهربين وهم من اللبنانيين والسوريين.