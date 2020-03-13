 باكستان تسجل 3447 إصابة جديدة و78 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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باكستان تسجل 3447 إصابة جديدة و78 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 مايو 2021 - 8:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 مايو 2021 - 8:26 ص

سجلت باكستان 3 آلاف و447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 861 ألفا و473 حالة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) اليوم الإثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 78 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و993 وفاة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 762 ألفا و105 أشخاص، بعدما تماثلت 4 آلاف و824 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 80 ألفا و375 حالة.


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