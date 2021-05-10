اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سطح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك وأسواره، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد شهود عيان، بأن عددا من قناصة الاحتلال انتشروا فوق سطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له، كما اقتحم جنود الاحتلال مكتب إدارة المسجد الأقصى وعيادة المسجد الأقصى وعملوا على إخلاء كل المرافق فيه.

الاحتلال يعتلي أسوار الأقصى وسطح المصلى القبلي ويخلي مرافق الاقصى



القدس 10-5-2021 وفا- اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سطح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك.



التفاصيل: https://t.co/eRqBLjC3H9 pic.twitter.com/YcN1XhP2w3 — Wafa News Agency (@WAFA_PS) May 10, 2021

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عشرات الفلسطينيين الموجودين بالمسجد الأقصى أصيبوا، صباح الاثنين، بالرصاص المطاطي وبالاختناق بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد وإغلاقه البوابات المؤدية له.

ونقلت عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين، إضافة إلى أن القوات اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط.

واحتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى ما يسمى «يوم توحيد القدس» أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على شبان فلسطينيين عند مدخل الأقصى. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 200 جريح.