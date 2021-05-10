ضبط 15 محل مخالف لقرارات الحظر في القرنة وإسنا بالأقصر

قاد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة بالأقصر، حملة مكبرة استهدفت قرى الأقالتة والبعيرات والضبعية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، أسفرت عن تحرير ٧ محاضر مخالفة لمحال تجارية لاستمرارهم في العمل بعد توقيت الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال عبد الجابر إنه تم خلال الحملة أيضًا تحرير ٢٢ محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامة المقررة وتحرير 7 محاضر باعة جائلين، و16 محضر إشغالات.



كما تم تحرير محضر إيقاف أعمال، ومحضر بناء بدون ترخيص على مساحة ١٢٠ متر بقرية الضبعية، وتم التحفظ على معدات البناء.

وفي مركز إسنا أوضح ابراهيم نصير، رئيس المركز إنه تم خلال حملة مكبرة على شوارع السويقة وأحمد عرابي والشوارع المتفرعة، ضبط ٩ محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

وأضاف نصير أنه تم أيضًا تحرير عدد ٩ محاضر إشغال طريق، ٢ محضر بائع متجول، ٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢٦ إزالة إدارية، و٢ محاضر مضبوطات متنوعة، كما تم ضبط عدد ١٠ مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة المقررة.