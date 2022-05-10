نفت وزارة الأوقاف صحة ما تردد من أنباء تشير إلى إسناد إدارة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إلى مؤسسة مساجد الخيرية.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيانٍ لها، إن إدارة جميع الشؤون الدعوية كاملة، وكذلك التنظيمية من اختصاص وزارة الأوقاف، مضيفة أن وزارة الأوقاف هي الجهة الرئيسية في عملية تطوير مسجد الحسين، ومؤسسة مساجد شريك مساهم في هذا التطوير من خلال البروتوكول الموقع بينها وبين الوزارة في هذا الشأن.

وفي 27 أبريل الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد الإمام الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد، وشارك السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة في الهند، في حفل الافتتاح برفقة أنجاله وأشقائه.

وربطت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مشاركة سلطان البهرة في افتتاح مسجد الحسين وبين مؤسسة مساجد التي تقول وزارة الأوقاف إنها شريك في تطوير مسجد الإمام الحسين، وثارت تساؤلات حول تبعية مؤسسة مساجد الخيرية.

• ما هي جمعية مساجد؟

حسب الموقع الرسمي للمؤسسة، فهي مؤسسة خيرية لا تهدف للربح هدفها إعادة ترميم وتطوير ورفع كفاءة مساجد آل البيت، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسواعد مصرية خالصة، وأعلنت المؤسسة إشهارها في سنة 2019.

وتقول المؤسسة عبر موقعها الرسمي، إن أهدافها الرئيسية هي عمارة مساجد آل البيت وتطويرها وصيانتها والعناية بها بالكامل بالإضافة لدراسة أوضاع مساجد آل البيت واقتراح الحلول وطرق حلها بشكل علمي وتقديم الدعم الإداري والفني للراغبين على مستوى مساجد مصر.

وتشترك المؤسسة في عمارة وتطوير بعض المساجد أهمها مسجد الإمام الحسين، وفي ذلك تتعاون مع شركاء عدة هم: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الأوقاف، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شركة المقاولون العرب.

وتعتمد المؤسسة في تطوير المساجد على تبرعات الغير عبر حساباتها المنشورة على موقعها الرسمي.

• من هم المسؤولون عن المؤسسة؟

تشير المؤسسة إلى الهيكل الإداري لها عبر موقعها الرسمي، ويترأسه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وهو الرئيس الشرفي المؤسسة، وتحته في الهيكل الإداري الدكتور نيازي سلام رئيس مجلس الأمناء، وهو رئيس بنك الطعام المصري، وهو من رواد العمل الخيري والتطوعي في مصر، والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وإيهاب حافظ الأمين العام للمؤسسة والمهندس محمد شلبي المدير التنفيذي للمؤسسة.

أما المؤسسون للجمعية فهم رجال أعمال ومهندسون ورؤساء شركات أبرزهم رجل الأعمال الراحل محمود العربي، رئيس مجلس إدارة شركة العربي للتجارة والصناعة، وأحمد السويدي عضو الإدارة المنتدب لشركة السويدي إلكتريك.

وفي ديسمبر 2021، أعلنت مؤسسة "مساجد" توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف فيما يخص تطوير وصيانة مسجد الإمام الحسين، وذلك خلال حفل أقيم في إحدى فنادق القاهرة، حضره وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، وعدد من الشخصيات الدينية.