مدرب وفاق سطيف: موسيماني مثل حسن شحاتة في مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، أن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، مثل حسن شحاتة في مصر ورابح سعدان في الجزائر.

وقال مدرب وفاق سطيف في تصريحات تلفيزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لا نقبل الخسارة بهذه النتيجة أمام الأهلي، البطاقة الحمراء ساعدتهم في الفوز وصنعت الفارق".

وأضاف: "لم نقدم المطلوب في مباراة الذهاب ولم يظهر وجهنا الحقيقي، لا نستسلم أبدا، ولا يجب أن نيأس".

وأكمل مدرب وفاق سطيف: "موسيماني من أكبر المدربين في إفريقيا، وهو من مقام رابح سعدان في الجزائر وحسن شحاتة في مصر".

واتم: "سعيد بإشادته بي وهذا ما يفعله المدربين الكبار في أوروبا عندما يتحدثان عن بعضهما البعض".