شولتس يعد بتخفيض زمن التخطيط والتصاريح للمشروعات المستقبلية إلى النصف

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بتسريع إجراءات التخطيط والتصاريح في المشروعات التوسعية في ألمانيا.

وخلال بداية تشييد مشروع إنشاء مصنع جديد للسكك الحديدية في مدينة كوتبوس شرقي ألمانيا، قال السياسي الاشتراكي اليوم الثلاثاء:" سنخطط ونصدر تصاريح للمشروعات المستقبلية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والبناء وقانون البيئة مستقبلا في نصف الوقت".

وأضاف شولتس أن الحكومة ستتخذ كل القرارات الضرورية الخاصة بهذه المشروعات في هذا العام.

وتابع شولتس: "يجب أن نكون في ألمانيا بوجه عام أسرع في إجراءاتنا الخاصة بالتخطيط والتصاريح حتى نحقق أهدافنا الخاصة بالمناخ وحتى تتوافر بذلك العديد من الوظائف الجديدة الجيدة في بلادنا".

كانت الحكومة الألمانية أعلنت بالفعل في برنامجها اعتزامها تسريع عمليات التخطيط في المشاريع المستقبلية المحورية بوجه عام.

يذكر أن شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) تشيد في كوتبوس مصنعها لصيانة أسطولها من القطارات فائقة السرعة آي سي إي-4، ومن المتوقع وصول أول القطارات إلى الصالة الأولى في المصنع في غضون عامين.

وسيخلق هذا المشروع 500 وظيفة جديدة (عمل وتدريب) بحلول عام 2024 وذلك حسبما أعلنت شركة (دويتشه بان)، وسيصل إجمالي عدد هذه الوظائف إلى 1200 وظيفة مع إتمام الصالة الثانية في المصنع.

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي للشركة ريشارد لوتس إيقاع العمل في المشروع بأنه "بناء بسرعة قياسية".

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