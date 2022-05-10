إيران تؤكد عزمها إعدام الطبيب السويدي المتهم بالتجسس

أكد القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، التقارير التي تفيد بإعدام طبيب سويدي بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خدائيان، إن حكم الإعدام الصادر ضد أحمد رضا جلالي بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلى نهائي وسينفذ.

وأضاف خدائيان أن جلالي قد تسبب في تعريض الأمن القومي للخطر في مناسبات عديدة وذلك بتمرير وثائق سرية إلى المخابرات الإسرائيلية، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

ويحمل جلالي الجنسيتين السويدية والإيرانية، ولم يصدر أي تأكيد مستقل من المحاكم الإيرانية أو المسؤولين بوزارة العدل الإيرانية .

يشار إلى أن المتهم يعمل طبيبا فى مجال الإغاثة من الكوارث وقد حوكم بتهمة التجسس خلال زيارة لإيران عام 2016 وحُكم عليه بالإعدام، وتم تأكيد الحكم عام 2017، وحصل على الجنسية السويدية عام 2018.

وتم تأجيل تنفيذ الإعدام إلى أجل غير مسمى بعد تشخيص إصابة المتهم بالسرطان، لكن المراقبين يقولون إنه يجري مناقشة الأمر مرة أخرى لأنه تجرى حاليا محاكمة إيراني اسمه حميد نوري في السويد بتهم تتعلق بالإشراف على إعدام جماعي قبل 34 عاما عندما كان مسؤولا في المحكمة.