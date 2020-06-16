أفادت مصادر دبلوماسية جزائرية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر اليوم الثلاثاء، لبحث الأزمتين الأوكرانية والليبية والوضع في الشرق الأوسط، ومستجدات أسواق الطاقة.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن لافروف سيجري استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما سيجري محادثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وفي 18 أبريل الماضي، تلقى تبون اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تبادلا فيها التهاني بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما عبّرا عن ارتياحهما للتطور المسجل في التعاون الثنائي، في كل المجالات.

وقالت الرئاسة الجزائرية وقتها إن الرئيسين اتفقا على أهمية تبادل الزيارات الرفيعة المستوى، بين مسؤولي البلدين، والاجتماع القادم للجنة المشتركة، للتعاون الاقتصادي.

وأشارت الرئاسة إلى أن تبون وبوتين، "تبادلا الرؤى حول الوضع الدولي، في ظل تطورات الأوضاع المزرية في فلسطين المحتلة، ولا سيما انتهاك حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس الشريف، وكذا الأزمة الأوكرانية".