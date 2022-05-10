قالت الفنانة رحمة أحمد، التي أدت دور "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي 6"، إنها كانت مرعوبة من ردود الأفعال المنتظرة وتعرضت لنوبات بكاء خلال التصوير خوفًا من عدم إتقان الدور.

وأضافت رحمة، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، مساء الإثنين: "جت عليا فترات كنت بعيط كتير أوي من الرعب، ورحت للمخرج المنفذ محمد خيري وقلت له أنا حاسة إني ممكن مقدرش أكمل المسلسل وكنت مضغوطة جدًا ومرعوبة لأن دي خطوة جديدة ومهمة ولازم استغلها مظبوط".

وتابعت رحمة: "عملت قبل كده مسرحية أمين وشركاه، والناس في الشارع مكنتش بتاخد بالها مني، فتخيلت إن المسلسل هيكون كده برضه، لكن فوجئت بإن الناس عرفتني، وأول حد قالي يا مربوحة في الشارع، طلعت أجري".

واستطردت: "فيه ممثل ممكن يتقبل الناس في الشارع لكن أنا بيجيلي توتر كبير في حال وجود عدد كبير من الناس، لكن أنا مش ضد حبهم، بس بتوتر من الزحمة الكتيرة وبيجيلي فوبيا".