ارتفاع مخزون ماليزيا من زيت النخيل إلى أعلى مستوياته منذ 5 شهور

ارتفع مخزون زيت النخيل في ماليزيا خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مع زيادة الإنتاج في ثاني أكبر دولة منتجة للسلعة في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المجلس الماليزي لزيت النخيل القول إن المخزون زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 11% شهريا إلى 64. 1 مليون طن، في حين كان المحللون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يتوقعون وصول المخزون إلى 66. 1 مليون طن وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، زاد إنتاج ماليزيا من زيت النخيل خلال الشهر الماضي بنسبة 6. 3% شهريا إلى 46. 1 مليون طن وهو أقل قليلا من التوقعات، لكنه أعلى مستوى للإنتاج أيضا منذ خمسة أشهر.

وفي المقابل تراجعت الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 18% إلى 05ر1 مليون طن وهو أقل مستوى لها منذ فبراير 2021.

وذكرت بلومبرج، أنه في حين تشير هذه البيانات إلى تراجع حدة نقص الإمدادات في السوق العالمية، فإن السوق لا تزال تشهد ارتفاعا في الأسعار بسبب حظر تصدير زيت النخيل الذي تفرضه إندونيسيا وهي أكبر منتج لزيت النخيل في العالم منذ 28أبريل الماضي لحماية سوقها المحلية.

كما ساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع سعر زيت النخيل نتيجة توقف إمدادات زيت دوار الشمس القادمة من أوكرانيا.

يأتي ذلك في حين انخفض سعر العقود الآجلة لزيت النخيل قبل صدور بيانات المجلس الماليزي لزيت النخيل اليوم بنسبة 5. 1% إلى 6311 رينجت (1441 دولار) للطن.

ورغم التراجع، لا يزال السعر أعلى بنسبة 34% تقريبا عن مستواه في بداية العام الحالي، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا واضطراب الإمدادات نتيجة الظروف الجوية.