بعثة طائرة الزمالك تصل تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بنادي الزمالك إلى تونس للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية رقم 41 والتي تستضيفها تونس في الفترة من 11 إلى 22 مايو الحالي.

يذكر أن فريق الزمالك توج بالبطولة 5 مرات أعوام 1984 و1987و2008و2009و2012.

ويطمح فريق الزمالك في أن يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بالثنائية المحلية الدوري وكأس مصر.

ويرأس بعثة فريق الزمالك علاء فهمي رئيس قطاع الطائرة بنادي الزمالك.. بينما اصطحب المدير الفني للفريق أحمد عاشور ١٧ لاعبا وهم كل من: محمد عفيفى وأحمديوسف عفيفى ومصطفى محمد دبشة ومحمد عبدالمنعم ورشاد شبل وزياد محمد وأحمد فتحي ومحمد مصطفى لعبة وشريف الشرقاوي ومحمد المهدي ومحمد مجديورضا هيكل وأشرف اللقاني وسيف عابد ومحمد رضا وياسين محمد وكانسين أوجباي.

ويقود الجهاز الفني للفريق كلا من أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.