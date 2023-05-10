الاحتلال الإسرائيلي يقرر تعليق التعليم ومنع التجمعات حتى يوم الجمعة

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قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، تعليق التعليم ومنع التجمعات حتى يوم الجمعة المقبل.

واستشهد 5 مواطنين منهم طفلة لا تتجاوز 10 أعوام، وأُصيب العشرات، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، بقصف الاحتلال شرقي بلدة القرارة، فيما أجلت الطواقم الطبية إصابتتين خطيرتين جراء القصف الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته الخطيرة جراء القصف الإسرائيلي لشرق خان يونس، ووصول عدد من الإصابات للمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

كما أعلنت الوزارة استشهاد طفلة ووصول شهيد خامس و10 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي في محافظة غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء وفق الوزارة منذ بدء العدوان على قطاع غزة فجر الأربعاء، إلى 21 شهيدًا، وعشرات الإصابات.

وأفاد مراسلو وكالة "صفا"، بشن طائرات الاحتلال عدة غارات على مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وذكروا أن الغارات استهدفت مواقع للمقاومة شمال بيت لاهيا، وأراضٍ زراعية شرقي خان يونس ومنطقة السلاطين عزبة عبد ربه شمال القطاع وأراضٍ ببيت لاهيا وشرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة وجباليا وجنوبي مدينة غزة.

وقال مراسل "صفا"، "إن طائرات مروحية إسرائيلية قصفت مرصدًا للمقاومة شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عدا عن استهداف آخر من الطيران الحربي لأرض زراعية في منطقة الحطبية ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

وأسفرت الغارات جنوبي قطاع غزة، عن وقوع إصابتين وصلتا لمستشفى الشهيد أبو يوسف النجار جراء القصف الأخير شرقي رفح، فيما أسفر القصف على بلدة بيت حانون شمال القطاع لوقوع عددٍ من الإصابات.