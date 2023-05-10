التشكيل المتوقع لميلان أمام الإنتر بنصف نهائي دوري الأبطال

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يستعد نادي ميلان لمواجهة غريمه التقليدي الإنتر، في المباراة التي ستُقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان سيرو، ضمن ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الميلان مباراة الليلة بدون نجمه البرتغالي رفائيل لياو بسبب عدم امتثاله الشفاء، من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ، خلال مباراة الروسونيري أمام لاتسيو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسيستعين ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان بخدمات البلجيكي أليكسيس سالميكيرز في مباراة الليلة بدلا من لياو، حسبما أشارت إليه صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت».

ومن المتوقع أن يدخل ميلان مباراة الإنتر وفقا للصحيفة الإيطالية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: مالك ثياو – فيكايو توموري – سيمون كاير – دافيد كالابريا

خط الوسط: ساندرو تونالي – رادي كرونيتش – إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم:أليكسيس سالميكيرز – أوليفيه جيرو – إبراهيم دياز