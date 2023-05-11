مصرع شخص إثر حادث تصادم أتوبيس بعربة كارو في طريق نوى بقليوب

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شهد طريق نوي – قليوب دائرة مركز شرطة قليوب حادث تصادم أتوبيس مع عربة كارو، ما أسفر عن وفاة سائق العربة الكارو.

فيما تم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بالتصريح بالدفن.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق نوى قليوب ووجود متوفى.

وانتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب، وسيارة إسعاف وتبين اصطدام أتوبيس ركاب بسيارة كارو؛ ما أسفر عن مصرع سائق العربة الكارو.

وتم نقله للمستشفى والتحفظ على الأتوبيس وقائده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.