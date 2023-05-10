يزور رائد الفضاء الروسي سيرجي كود سفيرتشكوف، مصر لأول مرة، في إطار الاحتفالات عيد النصر الروسي ومرور 80 عاما، على العلاقات بين مصر وروسيا.

ونظم المركز الروسي بالقاهرة، مؤتمرا صحفيا، أمس الثلاثاء، احتفالا بوجود سيرجي كود، الذي تحدث عن مهمته كرائد فضاء.

وأكد سيرجي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه يشعر بالراحة والسعادة بوجوده في مصر، قائلا: "شعرت بالراحة في القاهرة لأن مصر بلد صديق لروسيا وذات حضارة وتاريخ".

وأضاف: "كنت طفلا عاديا لم أحلم يوما بأن أصبح رائد فضاء بل كنت أريد أن أعمل رجل مطافي، لكني درست الهندسة لأصبح بعدها رائد فضاء. أرى العالم ينظر لمهنة رجل الفضاء برومانسية شديدة، لكن وراءها تدريب سنوات طويلة حيث إنني قضيت 10 سنوات تدريب حتى أتمكن من طلوع أول رحلة للفضاء، ومهنتنا لها عمل يومي ومواعيد محددة".

وتابع: "فخور بأنني التقيت طلاب مصريين في جامعة السادات ضمن مشروع روسيا أفريقيا نبني مستقبل، الذي أشارك فيه من حيث الدعم لتعريف الطلاب عن مجال الفضاء ومنتجات تصنيع المركبات والصواريخ وأقمار الساتلايت لأصبح حلقة وصل بينهم وبين وكالة الفضاء الروسية".

• مشروع "روسيا إفريقيا" للتقارب بين صحفيين روسيا ودول أفريقيا

وأطلقت الجمعية الروسية للتعاون الاقتصادي بين روسيا ودول إفريقيا، مشروع "روسيا إفريقيا" للتقارب بين الصحفيين الروس وصحفيي دول إفريقيا، إيمانا بقوة الصحافة في توصيل وجهات النظر بين البلاد بتجرد ووضوح، وذلك لإيصال صورة واقعية عن جميع الملفات التي تخص الشأن الروسي الإفريقي.

وتأتي زيارة سيرجي، مع وفد روسي من الصحفيين وجمعية التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول إفريقيا، ضمن المشروع الجديد "روسيا أفريقيا" لنبني مستقبل معا، والذي كانت مصر محطته الرابعة، بعدما زار الوفد إثيوبيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا.

ودعا أندريه شيتوف مراسل وكالة الأنباء الروسية "تاس" في روسيا، خلال المؤتمر، المشاركة في مشروع "روسيا إفريقيا_نبني مستقبل معا"، معبرا: "أدعو صحفيي دول أفريقيا للمشاركة في المشروع لبناء مستقبل عادل، بإرسال مقال ليتم اختيار فائز من كل بلد يسافر لقمة المشروع التي ستنعقد في شهر 7 يوليو في سانت بترسبرج بروسيا".

وأضاف: "تشرفت بوجودي في أكاديمية السادات مع رائد الفضاء سيرجي ورأيت طموح الشباب المصري وأتوقع أننا سنتشارك في أشياء كثيرة قادمة".

من ناحيته، قال شريف جاد مدير العلاقات العامة للمركز الثقافي الروسي، والأمين العام لجمعية الصحافة المصرية الروسية بالقاهرة، لـ"الشروق"، إن اختيار مجال الفضاء بالأخص للاحتفال بعيد النصر الروسي بعد مرور 80 عاما على العلاقات الخيرية الروسية، جاء باعتباره المجال الاعظم الذي حققت روسيا السبق فيه بأول هبوط على القمر لرائد الفضاء الروسي جيورجي جاجارين.

وأضاف أن تعدد زيارات رواد الفضاء الروس لمصر ولوكالة الفضاء المصرية يدل على وجود رغبة روسية لمد جسور التعاون في مجال الفضاء، حيث تمتلك روسيا إمكانيات تكنولوجية في مجال الفضاء، لو استغلت في التعاون مع مصر، ستعود على المصالح المشتركة بين البلدين.