توريد أكثر من 96 ألف طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2023 الحالي، يتم من خلال 22 موقعا تابعا للجهات التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأكد الهابط، أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام، وحتى صباح اليوم الأربعاء 96 ألفا و315 طن قمح.

وأوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 214 ألفًا و868 فدانًا، منهم 350 حقلا إرشاديا على مساحة 350 فدانًا، مشيراً إلى أن متوسط إنتاج الحقول الإرشادية من 21 أردبا لـ26 أردبا للفدان، لافتاً إلى أن متوسط عام الإنتاج المتوقع للفدان 18 أردبا، نظراً لارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي القريبة من البحر المتوسط، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية "سخا 95، مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سدس 14" وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

وأضاف أنه تم حصاد 69 ألف فدان مزروعة بالقمح حتى الآن من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح بالمحافظة.