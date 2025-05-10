رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من روسيا

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أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، رفضه لحظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسي، وذلك خلال اجتماع في موسكو مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ووصف فيكو، الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية في موسكو بأنه "غير قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية، وضار بأوروبا"، طبقا لما قاله متحدث باسم السياسي القومي اليساري في أعقاب المحادثات التي جرت أمس الجمعة بين الزعيمين.

ويشار إلى أن سلوفاكيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأفادت التقارير، بأن "فيكو" هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار بالإجماع في الاتحاد الأوروبي بوقف واردات الغاز الروسي.

غير أنه في حال السعي للحصول على أغلبية مؤهلة، فقد تتعرض دول أعضاء صغيرة مثل سلوفاكيا للهزيمة في التصويت.

وتريد المفوضية الأوروبية حظر استيراد الغاز الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027.

وفي اجتماعه مع بوتين، تحدث رئيس الوزراء أيضًا لصالح استمرار سلوفاكيا في شراء عناصر الوقود النووي من روسيا.