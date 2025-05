وزير الخارجية الأمريكي: الهند وباكستان اتفقتا على إجراء مباحثات حول القضايا العالقة في موقع محايد

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه تواصل مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وكبار المسئولين الهنود والباكستانيين، على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «حكومتي الهند وباكستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار، وبدء مباحثات حول مجموعة واسعة من القضايا العالقة في موقع محايد».

وأشاد بحكمة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونظيره الباكستاني شهباز شريف، وحنكتهما السياسية في اختيار طريق السلام.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، اتفاق الهند وباكستان على وقف كامل وفوري لإطلاق النار.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار».

وفي خضم التصعيد بين الهند وباكستان، عرضت الولايات المتحدة على الجارتين النوويتين، المساعدة لبدء «محادثات بناءة».

وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير ماركو روبيو تحدث مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير اليوم، مشيرة إلى أنه واصل حث الطرفين على إيجاد سبل لخفض التصعيد.

وأوضحت أن الوزير روبيو عرض مساعدة أمريكا في بدء محادثات بناءة «بهدف تجنب صراعات مستقبلية».

Over the past 48 hours, @VP Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit…