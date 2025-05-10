صبحي: منتخب مصر أصر على العودة لمستواه في كأس إفريقيا للشباب

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بعد تأهلهم للدور ربع النهائي لبطولة كأس الامم الافريقية للشباب تحت 20 عامًا والتي تستضيفها مصر.

وحرص كل من أشرف صبحي، والفريق، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، على مؤازرة المنتخب الوطني للشباب خلال مباراته الأخيرة بدور المجموعات امام منتخب تنزانيا، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالروح التي ظهر عليها لاعبو المنتخب الوطني خلال مباراتهم الماضية، مشيرًا إلى أن مستوى اللاعبين بدأ في الارتفاع مرةً أخرى، وخاصة بعد أن كسر لاعبي المنتخب عقدة البداية، والتي تغلب فيها في المباراة الافتتاحية على منتخب جنوب افريقيا بهدف دون رد.

وأوضح صبحي أن المنتخب حرص على ترك مباراته الثانية أمام سيراليون والتي خسر خلالها منتخب مصر، وأصر على العودة إلى مستواه، حيث تعادل مع منتخب زامبيا وتغلب على المنتخب التنزاني ليضمن تأهله للدور الثاني للبطولة.

وأتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، يضم مجموعة واعدة من اللاعبين الذين نثق في قدراتهم، والذين سيكونون نواة لمنتخب مصر الكبير في المستقبل، موجها دعوته للجماهير لمؤازرة المنتخب خلال مواجهته القادمة".