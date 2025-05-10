الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة إلى متحف الطفل

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، زيارة تعليمية وترفيهية إلى متحف الطفل بمركز الحضارة والإبداع، لمجموعة من الأطفال بمنطقتي الروضة والسيدة، ضمن أنشطة المشروع الثقافي لوزارة الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

وأُقيمت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبدأت من متحف الطفل، أحد مكونات مركز الطفل للحضارة والإبداع، الذي تأسس عام 1985 بحي مصر الجديدة، وتبلغ مساحته 1200 متر مربع.

ويعد المتحف مركزا تعليميا وترفيهيا يهدف إلى دعم التعلم الأساسي من خلال تعريف الأطفال بالظواهر الطبيعية والتاريخية، وعلاقتها بالبيئة الثقافية المصرية.

وتضمنت الفعاليات ورشة رسم باستخدام ألوان الفلوماستر على الورق الأبيض، قدمتها الفنانة فاطمة تمساح، حيث تنوعت الرسومات بين الزهور والنباتات والأشجار، وبلغ عدد اللوحات المنتَجة 20 لوحة امتازت بالألوان الزاهية، تلتها ورشة فنية لصناعة ماسكات باستخدام الفوم الملون والجليتر، بمشاركة الأطفال.

وجاءت الأنشطة في إطار المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، وتنفيذ مبادرة "جودة حياة"، وبإشراف الدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع بجمعية مصر الجديدة.