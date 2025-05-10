قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى «تصفية القضية الفلسطينية»، مؤكدا أن أي محاولة لإجبار شعب على الخروج من أرضه، سواء تحت دعاوى التهجير القسري أو الطوعي أو لفترة مؤقتة؛ ستؤدي في النهاية إلى نتيجة واحدة وهي «عدم السماح لمن يخرج بالعودة مرة أخرى».

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «TEN» أن التهجير يمثل «خطا أحمر بالنسبة لمصر»، مشددًا على أن مصر «وقفت بقوة بعد السابع من أكتوبر 2023 وهي التي وقفت وأجهضت هذا المخطط».

وأوضح أن التهجير تحت أي مسمى سيعني «طعن القضية الفلسطينية؛ وهو أمر لن تسمح مصر بحدوثه ولن تقبل به».

ووصف ما تقوم به إسرائيل على قطاع غزة بأنه «أمر غير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية والقانون الدولي»، مستنكرًا أن تقوم دولة في القرن الحادي والعشرين بمنع دخول الطعام والشراب والدواء لأكثر من شهرين، وتمنع دخول شاحنة واحدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا أن «هذا الأمر غير مقبول ويمثل تعسفا وتماديا في انتهاك القانون الدولي».

وشدد على أن إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، تقع عليها مسئولية قانونية وأخلاقية بالسماح بدخول المواد الأساسية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.



