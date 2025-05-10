الرئيس الفلسطيني: أولويتنا وقف العدوان على غزة وانسحاب إسرائيلي كامل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، إنَّ الأولوية في هذه المرحلة تتمثل بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عباس والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر إقامته في العاصمة الروسية موسكو، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأطلع الرئيس الفلسطيني، أمين عام التعاون الإسلامي على جهود وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن الأولوية هي وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من طعام وماء ودواء ووقود إلى القطاع المحاصر، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتولي دولة فلسطين مهامها لإعادة النازحين إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار.

كما جدد عباس، رفضه القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فيما ثمن مواقف منظمة التعاون الإسلامي الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته.

ونقلت «وفا» عن طه، تأكيده على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، واعتباره إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس، أساسا للاستقرار في المنطقة والعالم.

ووصل عباس، الخميس، إلى موسكو، بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في فعاليات "الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية"، وفق وكالة الأناضول.

ويلتقي الرئيس الفلسطيني، خلال الزيارة، بوتين، وعددا من رؤساء وزعماء الدول المشاركين في الاحتفال.