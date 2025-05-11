القنصل التركي في بوسطن: نتابع قضية رميساء أوزتورك وسنواصل دعمها

• السلطات الأمريكية أفرجت عن الطالبة التركية بعد 6 أسابيع من احتجازها بزعم إلغاء تأشيرتها

قالت القنصل العام التركية في بوسطن بالولايات المتحدة حليمة ديدم بونر، إنها تواصل متابعة المسار القضائي للطالبة التركية رميساء أوزتورك، التي أُفرج عنها مؤخراً بعد احتجاز دام 6 أسابيع في الولايات المتحدة بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.

وأوضحت بونر، في حديثها للأناضول، السبت، أنها تابعت القضية منذ اللحظة الأولى.

وأشارت إلى أن أوزتورك شاركت في آخر جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي من مركز الاحتجاز، بحضور محاميها، إلى جانب ممثلين عن القنصلية التركية في هيوستن.

وأضافت بونر، أن القنصلية استمرت في التواصل مع أوزتورك عقب الإفراج عنها.

ولفتت إلى أن السفارة التركية في واشنطن، ممثلة بالسفير سادات أونال، تتابع عن كثب مستجدات القضية.

وأكدت القنصل العام أنها سوف تستقبل الطالبة التركية شخصيًا لدى عودتها إلى بوسطن بعد مغادرتها مركز الاحتجاز في ولاية لويزيانا.

وشددت على استمرار تقديم الدعم القنصلي اللازم لها، بما في ذلك حضور جلسات المحاكمة القادمة.

كما دعت بونر، جميع الطلاب الأتراك الدارسين في الولايات المتحدة إلى مراجعة وضع تأشيراتهم والتأكد من صلاحيتها من خلال الممثليات الأمريكية في تركيا، تحسبًا لأي تطورات قانونية مماثلة.

تفاصيل الاعتقال

وكانت رميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس الأمريكية، قد أوقفت مساء 25 مارس الماضي أثناء ذهابها لتناول الإفطار مع أصدقائها، من قبل 6 عناصر ملثمين يتبعون لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حينها أن تأشيرتها الدراسية أُلغيت، متهِمًا إياها بأنها من "مؤيدي حماس"، مشيرًا إلى إلغاء تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي لأسباب مشابهة.

وفي وقت لاحق، أصدرت القاضية الفيدرالية دينيس كاسبر، قرارًا بوقف ترحيل أوزتورك، وسط دعوات من إدارة جامعة تافتس للإفراج عنها، حيث وصف رئيس الجامعة سونيل كومار، اعتقالها بأنه "أصاب المجتمع الدولي في الجامعة بالشلل" وأثار القلق على سلامة الحرم الجامعي.

وبعد جلسة استمرت 3 ساعات، قرر قاضي المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرمونت، ويليام ك. سيشنز، الإفراج عن رميساء بكفالة، لتنهي بذلك 6 أسابيع من الاعتقال في ولاية لويزيانا.