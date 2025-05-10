السوداني يوجه بإعادة 500 عنصر من القوات الخاصة العراقية موجودين في باكستان لغرض التدريب

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإعادة فوج المتدربين من باكستان إلى العراق.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن «رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وجه بإعادة فوج المتدربين البالغ عددهم (500) من الضباط والمراتب، التابعين للفوج الثاني من اللواء السادس والستين في فرقة القوات الخاصة الثانية، الموجودين حالياً في باكستان ضمن اتفاقية تدريب مسبقة، إلى العراق، وذلك نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها باكستان».

وأضافت أن «هذه الخطوة تأتي حرصاً على سلامة منتسبي القوات المسلحة العراقية»، لافتة إلى أنه «جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم الى العراق من قبل الوزارة».

وقررت سلطات باكستان إغلاق مجالها الجوي أمام أنواع الرحلات كافة، اعتبارا من فجر السبت وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم ذاته.

وذكرت محطة «جيو» التلفزيونية الباكستانية، أن هذا الإجراء يأتي بعد إطلاق الهند موجة جديدة من الصواريخ على 3 قواعد جوية باكستانية، من بينها قاعدة نو خان في روالبيندي.

وأشارت المحطة إلى أن الرحلات الجوية في البلدين شهدت حالات توقف على فترات متقطعة، في أعقاب الهجوم الذي شهدته مدينة باهالغام في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير الشهر الماضي، الذي أسفر عن تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين.

ويعد هذا أحدث تصعيد في الصراع الذي اندلع بين الدولتين النوويتين، عقب هجوم دموي وقع الشهر الماضي في القسم الهندي من إقليم كشمير المقسم.

وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصا.