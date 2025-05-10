أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، متانة العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا أنباء توتر العلاقة بينهما بـ«الهراء»

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، إن «الأخبار السخيفة المتداولة عن ترامب ونتنياهو، صادرة عن مصادر مجهولة»، مؤكدًا الشراكة القوية بين الجانبين.

Because I follow @HilzFuld I will jump in ease some minds.

All the nonsense about @POTUS & @IsraeliPM is from “sources” who don’t put their name on it. I will put mine. The partnership is STRONG. What’s broken is credibility of fake news. https://t.co/1A9rmdVv5a — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) May 10, 2025

وقبل أيام، كشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية، نقلاً عن مصدرين كبيرين مقربين من الرئيس الأمريكي، أن دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقاً للصحيفة، فقد صرّح ترامب في محادثات مغلقة بأنه سيُحرز تقدماً في تحقيق أهدافه بالشرق الأوسط من دون انتظار إسرائيل.

وأضافت المصادر، أن «ترامب لا يزال منزعجاً من نتنياهو وحاشيته؛ بسبب ما يراه محاولة لدفع البيت الأبيض إلى تنفيذ عمل عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني».

وشددت المصادر على أن واشنطن تريد تنفيذ خطوات تخدم مصالحها في المنطقة، لكن نتنياهو «يرفض التعاون»، وهو ما قد يدفع ترامب، وفق تعبيرهم، إلى اتخاذ مواقف أكثر حدة ما لم يلتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بـ«تحقيق التصورات الأمريكية للشرق الأوسط».