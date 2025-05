أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، متانة العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا أنباء توتر العلاقة بينهما بـ«الهراء»

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، إن «الأخبار السخيفة المتداولة عن ترامب ونتنياهو، صادرة عن مصادر مجهولة»، مؤكدًا الشراكة القوية بين الجانبين.

Because I follow @HilzFuld I will jump in ease some minds.

All the nonsense about @POTUS & @IsraeliPM is from “sources” who don’t put their name on it. I will put mine. The partnership is STRONG. What’s broken is credibility of fake news. https://t.co/1A9rmdVv5a