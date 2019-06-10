حكومة اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

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ناشدت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن التدخل العاجل لإنقاذ السكان في محافظات عدن وأبين ولحج التي تضررت من الأمطار والسيول.

ودعا وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إلى سرعة إرسال فرق الطوارئ وإعداد الخطط الطارئة لمواجهة الأوضاع في المحافظات الثلاث، وتوفير المتطلبات الإغاثية والإيوائية والطبية للمتضررين كافة والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن محافظة عدن شهدت الليلة الماضية أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة بفعل المنخفض الجوي تسببت في أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وسط أنباء عن وقوع وفيات جراء السيول.