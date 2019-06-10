محكمة هندية تحكم بالسجن مدى الحياة على 3 أشخاص بتهمة اغتصاب طفلة مسلمة

أصدرت محكمة هندية، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن مدى الحياة ضد 3 رجال بتهمة اغتصاب طفلة مسلمة تبلغ الثامنة من العمر.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن المتهمين الثلاثة قاموا باختطاف المجني عليها أثناء وجودها بمفردها بأحد الحقول في شهر يناير الماضي، حيث قاموا بتخديرها وتناوبوا اغتصابها على مدار خمسة أيام داخل معبد هندوسي بالقطاع الهندي من كشمير، ثم قاموا بضربها بصخرة ودفن جثتها في إحدى الغابات القريبة من موقع الحادث.

وأضاف الراديو الأمريكي أن المحكمة الهندية أصدرت أيضا حكما بالسجن خمسة أعوام بحق 3 أشخاص آخرين من رجال الشرطة بتهمة تدمير الأدلة بغرض توفير الحماية للمتهمين الثلاثة ومن بينهم ضابط شرطة ومسئول سابق بالحكومة.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت النقاب عن أن استهداف هذه الطفلة - التي تنتمى إلى قبيلة مسلمة من الرعاة - يأتي في إطار خطة لترويع المسلمين بغرض إجبارهم على مغادرة المنطقة التي وقع بها الحادث والتي تقطنها أغلبية هندوسية.

على صعيد متصل، أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الهندية ريخا شارما ، أنه كان يتعين إنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين لكي يكونوا عبرة للآخرين خاصة وأن جرائم اغتصاب الأطفال في تزايد مستمر.