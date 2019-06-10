محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، اليوم، غرفة العمليات الخاصة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، بمقر مديرية التربية والتعليم بسوهاج، للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظام اللجان في مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد عددًا من اللجان بمدرسة سوهاج الثانوية للبنات بمدينة ناصر بحى شرق سوهاج، لافتًا إلى أنه اطمئن على توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات فى أجواء مناسبة، مضيفا أن المحافظ تفقد أيضا أعمال التطوير الجارية بمديرية التربية والتعليم، وقسم المستخرجات الرسمية.

يذكر أن عدد اللجان على مستوى المحافظة 67 لجنة في 67 مدرسة، فيما بلغ عدد طلاب العلمي 12183 طالب وطالبة، وطلاب الأدبي 6962 طالب وطالبة.