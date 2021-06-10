وفد دبلوماسي من 30 دولة أفريقية وأوروبية يزور قلعة قايتباي

استقبلت قلعة قايتباي بحى الجمرك بالإسكندرية، اليوم الأربعاء وفدا دبلوماسيا من دولة أفريقية وأوروبية، وكان في استقبالهم مفتشو آثار القلعة على رأسهم الدكتور عمرو الشحات مدير عام القلعة ونهى محمد مفتشة آثار القلعة.

وقال مدير قلعة قايتباي الأثرية بحي الجمرك بالإسكندرية الدكتور عمرو الشحات، إن الوفد الدبلوماسي أبدى إعجابه بحضارة القلعة، وتفقدوا البرج الرئيسى والأسوار والممرات الداخلية.

وأضاف الشحات، أن أعمال تطهير وتعقيم لمبنى القلعة والإدارات تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار حرصا على سلامة الزائرين، منوها إلى القيام بأعمال تطوير فى قلعة قايتباى تزامنا مع الموسم الصيفى.

وأشار الشحات إلى عدم دخول لأي زائر دون إرتداء الكمامة مع الإحتفاظ بالمسافات الآمنة بين الزائرين وتواجد المطهرات ومقياس الحرارة بصفة دائمة على بوابة القلعة.