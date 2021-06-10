 الصين والولايات المتحدة توافقان على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين والولايات المتحدة توافقان على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما

د ب أ
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 11:34 ص | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 11:34 ص

اتفق وزيرا التجارة في كل من الصين والولايات المتحدة، على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، وذلك في مكالمتهما الأولى منذ بداية حكم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن وزير التجارة الصيني، وانج وينتاو، ونظيرته الأمريكية، جينا رايموندو، "اتفقا على تعزيز التنمية الصحية للتعاون البراجماتي في التجارة والاستثمار"، وذلك في مكالمة هاتفية صباح اليوم الخميس بتوقيت الصين.

وجاء في بيان للحكومة الصينية إن الاثنين "تبادلا وجهات النظر بصراحة وعملية، بشأن القضايا ذات الصلة والاهتمامات المشتركة".

وتستأنف الدولتان الاتصال الرسمي بينهما بصورة بطيئة، بعد تغيير الإدارة الأمريكية في يناير.


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