 الإسماعيلي يخوض ثاني ودياته خلال التوقف اليوم - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يخوض ثاني ودياته خلال التوقف اليوم

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 6:46 م

أنهى الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي أمس الأربعاء، استعداداته لملاقاة فريق نادي البنك الأهلي وديًا مساء اليوم استعدادًا لعودة و استئناف مسابقة الدوري العام.

وتعتبر ودية اليوم هي الثانية للدراويش خلال فترة التوقف، حيث سبق للفريق و أن نجح في تحقيق فوز كبير على حساب فريق كسكادا بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فندق ميركيور بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن يختتم الفريق استعداداته لعودة الدوري بملاقاة فريق المقاولون العرب في آخر الوديات، استعدادًا لملاقاة غزل المحلة يوم ١٧ من شهر يونيو الجاري في إطار الجولة السادسة و العشرون من مسابقة الدوري.


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