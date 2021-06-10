كوبا تدين التوزيع غير المتكافئ للقاحات المضادة لكوفيد-19

ندد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، اليوم الخميس، بما وصفه "التوزيع غير المتكافئ" للقاحات المضادة لكوفيد-19 على مستوى العالم، مضيفا أنه يتحدى الجهود المبذولة للتغلب على السيناريو المعقد الذي تسبب به فيروس كورونا.

وأكد وزير الخارجية الكوبي - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه في هذا الصدد فإن دول الجنوب تواجه هذا الوضع ضمن أسوأ الظروف، وفقا لوكالة انباء برنسا لاتينا الكوبية.

وأشار الوزير إلى أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن البلدان ذات الدخل المرتفع، والتي تضم 16 % من السكان، حصلت على 50 % من اللقاحات مقدمًا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لن يتم التغلب على جائحة كوفيد-19 حتى يتم تطعيم 70 % على الأقل من سكان العالم بشكل كامل.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مؤخرًا أن حالات الوفاة بسبب المرض ستستمر طالما استمر الاختلال في توزيع اللقاحات.