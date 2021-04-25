أمريكا تعتزم التبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر للدول الفقيرة

ذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الأمريكيتين، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتزم التبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا، لنحو 92 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض وللاتحاد الإفريقي خلال العامين المقبلين.

ونقلت واشنطن بوست عن ثلاثة مصادر مطلعة على الملف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن الأمر خلال قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وسيتم تقديم التبرعات من خلال برنامج كوفاكس الذي يوزع لقاحات الوقاية من كورونا على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بدعم من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وبدأ بايدن، الأربعاء يلمح إلى المسألة عندما سئل حولها قبيل توجهه إلى بريطانيا، وأجاب عن سؤال إن كانت لديه استراتيجية لتوزيع اللقاحات في العالم، قائلا: "لدي واحدة وسأعلنها"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت نيويورك تايمز، إن 200 مليون جرعة ستوزع خلال العام الجاري في مقابل 300 مليون العام المقبل، كما ذكر مصدر آخر أن منسق جهود مكافحة كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس وفريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا تفاوضوا بشأن الخطة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وكانت الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات حادة في الأشهر الأخيرة لتأخرها في مشاركة اللقاحات عالميا، إلا أن البيت الأبيض يسعى حاليا إلى قيادة هذا الملف.

وامتنع البيت الأبيض وشركة فايزر عن التعليق.